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Kahramanmaraş'ta evine kavuşan depremzedeler devlete dua etti

Kahramanmaraş'ta evine kavuşan depremzedeler devlete dua etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta evlerin anahtarını verdiği depremzedeler, "Konteynerde kalıyorduk, Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'ta evlerin anahtarını verdiği depremzedeler, "Konteynerde kalıyorduk, Allah devletimizden razı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta TOKİ tarafından depremzedelere yönelik inşa edilen 155 bininci konutun anahtar teslimi ve kura çekimi için havayoluyla Kahramanmaraş'a geldi. Merkez Spor Kompleksi'nin bahçesinde düzenlenen tören sonunda Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 3 bin 499 konutun anahtarlarını kura ile hak sahiplerine teslim etti. Cumhurbaşkanı'nın elinden evlerinin anahtarlarını alan depremzede vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.

"Evi gezdik gördük çok beğendik"

1.5 yıldır konteynerde yaşayan ve Erdoğan'ın elinden yeni evinin anahtarını alan Kamer Miral, "Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz. Allah uzun ömürler versin ona. Evi gezdik gördük çok beğendik, çok şükür. Allah olmayanlara da versin" dedi.

Battal Miral da mutlu olduklarını ifade ederek, "Eşim anahtarı aldı vermiyor. Çok memnun olduk. Biz arabada kaldık çadırda kaldık. Konteynerde bizi 1.5 yıl misafir ettiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Orada bizi çok güzel ağırladılar" diye konuştu.

"Allah razı olsun devletimizden"

Törende anahtarını alarak evine kavuşan Ayşe Meşinci isimli depremzede vatandaş da, "Çok mutluyuz. Neredeyse 2 yıl olacak evsizdik konteynerde kalıyoruz. Allah razı olsun devletimizden. 'Yaparız' dedi yaptı AK Parti. Cumhurbaşkanımız bizzat melek oğlumun ellerine teslim etti evimizin anahtarını. Rabbim herkesi evinde mutlu, huzurlu oturtsun. Bir daha böyle afetler göstermesin" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettim"

Erdoğan'ın sevdiği ve anahtar teslim ettiği Esabil Meşinci de, "Evimizin anahtarını aldık. Evime gideceğim için seviniyorum, mutluyum. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ettim. 'İyi ki varsın' dedim ona dua ettim o da beni sevdi. Çok mutlu oldum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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