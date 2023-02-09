Kahramanmaraş'ta enkazdan 12 yaşındaki çocuk 68 saat sonra sağ kurtarıldı Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binanın enkazında kalan 12 yaşındaki çocuk sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binanın enkazında kalan 12 yaşındaki çocuk sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ciddi yıkımlara neden oldu. Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı'nda görevli ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz enkaz başında görev yapan ekipler yıkılan binanın enkazından 68 saat sonra 12 yaşındaki Yusuf Elmaruf'u sağ olarak kurtardı. Kurtarılan çocuk sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Elbistan Yerel Haberler

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