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Kahramanmaraş'ta Emniyete 63 Yeni Polis Aracı Teslim Edildi

Kahramanmaraş'ta Emniyete 63 Yeni Polis Aracı Teslim Edildi
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Kahramanmaraş'ta iş insanları ve bakanlığın desteği ile tahsis edilen 63 polis aracı, emniyet teşkilatına teslim edildi. Törene katılan yetkililer, araçların suçla mücadelede etkinliğini artıracağını belirtti.

Kahramanmaraş'ta iş insanları ve bakanlığın desteği ile tahsis edilen 63 polis aracı emniyet teşkilatına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, şehir protokolü ve iş insanları katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, "İlimizdeki suç ve suçlularla mücadelemizde daha etkili mücadelemiz olacak ve daha görünür olacağız" dedi.

Vali Mükerrem Ünlüer ise "Polisimiz gerek trafik gerekse asayiş olarak gece gündüz her yerde görünür olacak" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, "Arabalar ve diğer desteklerle yardımını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Araç desteğinde bulunan iş insanlarına plaket ve belgeleri takdim edildi. Program Erbaş'ın duası ve kesilen kurbanın arından son buldu.

Araçları teslim alan polis ekipleri şehir turu yaptı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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