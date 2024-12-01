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Kahramanmaraş'ta El Yapımı Deri Çantalar Yoğun İlgi Görüyor

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Kahramanmaraş'ta 32 yıldır dede ve babasının mesleğini sürdüren esnaf kadın Çiğdem Kopar, doğal derilerden yaptığı el yapımı çantaların büyük rağbet gördüğünü belirtti. Kopar, kaliteli ve sağlıklı deri çantaların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kahramanmaraş'ta 32 yıldır dede ve babasının mesleğini sürdüren esnaf kadının, ürettiği deri çantalar rağbet görüyor.

Tarihi Kapalıçarşı esnaflarından Çiğdem Kopar, doğal derilerden yaptığı çantaların yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kopar, "Vatandaşlarımız daha sağlıklı olan deri çantaları tercih etsinler" dedi.

Yapılan ürünlerin tamamen el yapımı olduğunu söyleyen Kopar,"Tarihi Kapalıçarşı'da çanta imalatı ve cüzdan imalatı yapıyorum. Sipariş üzerine de çalışıyorum. Doğal organik derileri, doğal boyayla çizimlerini yapıyorum. Derilerin üzerine yakma uyguluyorum. Zımbalı kramplı çantalarım var. Kahramanmaraş'ta el yapımı çok fazla çanta imalatı olduğunu düşünmüyorum. Burada Kapalıçarşı'da bu işle bir tek ben uğraşıyorum. Burada bulunan çantalarımızın en büyük özelliği derilerin doğal olması, organik olması ve tamamen el yapımı olması" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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