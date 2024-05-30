Kahramanmaraş'ta El Emeği Ürünler Geçim Kaynağı Oldu

Kahramanmaraş'ta bir kadının evde yaptığı el emeği göz nuru ürünler geçim kaynağı oldu.

Onikisubat ilçesi Necip Fazıl kültür Merkezi civarında evde yaptığı ürünleri pazarda satan Hülya Çapar, "Haftanın iki günü sosyete pazarına geliyorum. Evde kendim yaptığım ürünleri pazarda satışa sunuyorum. Cumartesi ve Pazartesi günleri buraya geliyorum. Kahve sunum peçeteleri, organize tepsiler, yazmalar, iplikler, oyalar her türlü işlemeler bulunuyor. 3 boyutlu aynalarım var. Siparişe göre de her türlü ürünleri yapıyorum. Buraya herkesi bekliyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ