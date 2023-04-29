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Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve en çok can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yerle bir olarak birçok kişiye mezar olan site alanında ekipler tarafından enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Güvenlik önlemlerinin alındığı siteden çıkan molozlar, kamyonlarla belirlenen enkaz döküm alanlarına götürülüyor. Enkazda yakınlarını kaybeden depremzedeler ise ağlayarak geçmişini anıyor. Çalışmalar sırasında enkazdan çıkan eşyalar, kolluk kuvvetlerince tutanak altına alınıyor, ardından da ilgili polis birimlerine teslim ediliyor.

Depremzede Yunus Aksoy, "Kahramanmaraş'ta bilinen bir site ilk depremde yıkıldı zaten. En acı olay burada yaşandı zaten. Yağmur yağdıktan sonra burada kanlar akıyordu. En büyük hasar burada oldu zaten" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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