Kahramanmaraş'ta Dolandırıcılık İddiası: 170 Bin Lira Kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir kişi, 170 bin liraya sattığı otomobilinin parasını alamadığını, sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıldığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Tamer Bekçioğulları, 6 Şubat depremlerinden önce anlaşmaya vardığı bir evi alarak ev sahibi olmak istedi. Evin parasının bir kısmını vermek için kullandığı otomobili satışa çıkaran Bekçioğulları, otomobiline müşteri çıktı.

Kendisini Gaziantep'ten arayan bir kişi, otomobilini alacağını söyledi ve piyasa değeri 250 bin lira olan otomobilini 170 bin liraya satmak için anlaştı.

Otomobili noterde çalışan bir kişinin üzerine aldığını ve parayı ise başka birinin vereceğini söyleyen Bekçioğulları, gittikleri yerde para yerine senet verildiğini aradan 2 yıl geçmesine rağmen parasını alamadığını iddia etti.

'Önce güven verdiler'

Deprem sonrası hem evi, hem de otomobilini kaybettiğini ifade eden ve emekli maaşının yarısının ise krediye kesildiğini anlatan Tamer Bekçioğulları, "Ev almak için arabamı sattım. Depremden önce oldu bu olay. Kredi çektim. Arabayı internete koydular ve Gaziantep'ten müşteri çıktı. Müşteri olduğunu söyleyen iki kişi bizi alıp bir mağazaya girdirdi ve mağazanın kendilerinin olduğunu ifade ederek bize güven tazeledi" dedi.

'Ne ev kaldı, ne maaş ne de araba'

Deprem sonrası hiçbir şeyinin kalmadığını ifade eden mağdur vatandaş, "Notere gittik benim hanım Suriyeli ve araba onun üzerine kayıtlıydı. Ben çocuğumla vakit geçirirken hanımın üzerine olan otomobilimizi kendi üstlerine alıyorlar. Paramız hemen verilecek diyerek bizi arabayla bir lokantaya götürdüler. Orada bize senet verdi. Ama biz senet istemedik. Noterdeki adam devrini üzerine almış. Ama imzayı attık arabayı satmış olduk ve senede mecbur kaldık. Daha sonra aradan bir hafta geçti ve paramızı vermediler biz de kendilerini polise ihbar ettik. Bizim araba şu an ortada yok ve mahkeme noterdeki çalışan kişinin işine son vermiş. Mahkeme ne oldu bilmiyoruz 2 yıl oldu. Şu an arabamın bedeli 1 milyon liraya yakın. Ne ev kaldı maaş gitti, araba da gitti dolandırıcılığın hırsızlığın çözümü olsun. Depremzede olarak şu anda konteyner kentte kalıyoruz ve sadaka verilecek duruma düştüm yaklaşık 3 milyon lira param gitti" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ