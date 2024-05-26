Kahramanmaraş'ta Depremzede Kadınlara Moral Veren Atölye Açıldı

Kahramanmaraş'ta bir kadın, depremzede kadınların moral bulması için atölye açtı.

Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesinde kendi atölyesini açan 42 yaşındaki Sema Özgül Aydemir, depremzede kadınlara moral ve motivasyon olsun diye dekoratif ürünler yaparak, eskiyen ya da yıpranmış ürünleri geri dönüşüm sağlayarak tekrar kullanıma kazandırıyor.

Depremzede kadınların büyük bir travma atlattıklarını ve bunun da psikolojilerini çok kötü etkilediğini söyleyen, Aydemir, "6 yıl önce çok güzel bir serüvene atıldım. İnşaatlarda mutfak dolabı, kapı, vestiyer bunların geri dönüşümünü yapıyordum. Özel boyalarımızla eskiyen ürünleri yeniliyordum. Depremden sonra bu işe biraz ara vermiştim. Daha sonra ben şunu fark ettim. Kahramanmaraş'taki hanımların çevremde de gördüm. Depremden sonra, Depremzede olmalarından dolayı büyük bir travma atlattıklarını ve bunun da psikolojilerini çok kötü etkilediğini fark ettim ve böyle bir dükkan açmaya karar verdim. Buraya hanımlar geliyor. Burada çok güzel işler çıkarıyorlar. Objeleri alıyorlar, boyuyorlar" dedi.

Aydemir, "Evlerindeki eski sehpaları getiriyorlar ve burada tekrardan onları yeniliyoruz. Mutlu şekilde gidiyorlar. Hem bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar hem de kendi zevklerine göre evlerini yenilemiş oluyorlar. Kısırlar, pastalar, börekler hem boyuyorlar hem yapıyorlar sonra da evlerine gidiyorlar. Bazen kendi kendime soruyorum. Nereden nereye diye" ifadesini kullandı.

İnşaatlardan buralara geldiğini belirten Aydemir, "Daha önce ben inşaatlara gidiyordum. Evlere gidiyordum. Tabii ki ustalarımız beni daha iyi anlar. Oraya ben bir kadın usta olarak gidiyordum. Kapıların geri dönüşümlerini yapıyordum. Şimdi artık kendi atölyem var. O kadar mutlu oluyorum ki. Hem hanımlara da göstermiş oluyorum. Bu beni ayrı mutlu ediyor. Hem öğrenmiş oluyorlar. Ne güzel yerlere geldiğimi düşünüyorum. Hanımların içerisinde o kadar güzel cevherler var ki. Lütfen kadınlar bunu fark edin. Bu cevherleri ortaya çıkarın" dedi. - KAHRAMANMARAŞ