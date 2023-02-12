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Kahramanmaraş'ta depremin 7. gününde ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ta depremin 7. gününde ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremin 7. gününde ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken, depremin 7. gününde ailelerin umutlu bekleyişi devam ediyor.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve Elbistan'daki 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından şehirdeki binaların büyük çoğunluğu yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşlar için yurt içinden ve yurtdışından gelen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Depremin 7'nci gününde enkaz altından vatandaşlar çıkarılmaya devam ederken ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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