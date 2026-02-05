Kahramanmaraş'ta depremin 3. yılı: Vatandaşlar 6 Şubat'ı anlattı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen vatandaşların yaşadığı acı hala yerini koruyor. O günü hala unutamayan Kahramanmaraşlılar, her şeye rağmen hayatın devam ettiğini dile getirdiler.

Kahramanmaraş'ta depremin 3. yıldönümünde vatandaşların acıları hala tazeliğini koruyor. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaşadıklarını anlattı. Depremzede Hatice Karakasap, 6 Şubat'ta 3 kardeşi ile kocalarının ve oğlunun binanın altında kalarak hayatlarını kaybettiğini belirterek, "Çok üzgünüz. Aynı anı yine yaşıyorum. Bu sene 3 sene oldu ama hiç gözümün önünden gitmiyor. Allah'ım bir daha yaşatmasın. Bir yandan üzüntümüz çok ama sevinçlerimiz de oluyor. Allah'ın izniyle yaşıyoruz. Başka çare olmadığı sürece hayat devam ediyor" dedi.

Ökkeş Kekilli de, "Depremin ilk 2 haftası insanlar canının peşine düştü. Depremden 15-20 gün sonra insanlar artık malının peşine düştü. Depremden önce insanlar bence bu kadar insafsız değildi. Deprem bölgesindeyiz, artık bir şeyleri yaşamışız, görmüşüz. Ev kirası asgari ücretin üzerinde olur mu? Bence olmaması lazım. İnsanların bundan ders çıkarması gerekirken daha çok hırsının ve kibrinin peşine düşmeye başladığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

"Psikolojik açıdan hala kendimize tam olarak gelemedik"

Depremzede Fatma Kayra Bertis ise, depremden sonra yaşamın çok zorlaştığını kaydederek, "İnsanlar depremden sonra çok değişti. Kiralar arttı, fahiş fiyatlar oluştu. Psikolojik açıdan hala kendimize tam olarak gelemedik, yaraları tam saramadık. Çok insan kaybettik. Bizim için büyük bir felaketti" diye konuştu.

"Kimse bu dünyadan bir şey götürmedi, götüremeyecek"

Metin Kaya kimsenin depremle sınanmaması gerektiğini, birçok kişinin eşini, dostunu, evini kaybettiğini söyleyerek, "Herkes malının üstüne mal nasıl koyarım, onun derdine düştü. Ev kiraları depremden önce bin 500-2 bin lirayken 7 bin 500 liraya çıktı. Deprem fırsatçıları ortaya çıktı. Kimse bu dünyadan bir şey götürmedi, götüremeyecek de. Neyin peşindeyiz, hangi malın kavgasındayız?" dedi.

"İnsanlarımızın içi kan ağlıyor ama hayat devam ediyor"

6 Şubat asrın felaketini iliklerine kadar hisseden bir Kahramanmaraşlı olduğuna vurgu yapan Ahmet Salemi Hurşitoğlu, "İnsanlarımızın içi kan ağlıyor ama 'hayat devam ediyor' diyerek gülmeye çalışıyor. Maraş'ımız ayağa kalkmaya çalışsa da şehrin durumu ortada. Devletimize bir şey demiyoruz, devletin elinden gelen ancak bu kadar. Ama insanlarımızda psikolojik olarak sevgi kalmadı. Birbirimize karşı sevgi ve saygı eksikliği var. Birbirimizi sevelim, birbirimize daha sıkı sarılalım" diye konuştu.

"Pamuk tarlasından pamuk çıkar gibi bugün binalarımız bitti"

Esnaf Yılmaz Hacıbeyoğlu, depremin altından kalktığı için devlete teşekkür ederek, "Pamuk tarlasından pamuk çıkar gibi bugün binalarımız bitti. İnşallah ülkemiz 1-2 yılın içinde bu deprem afetini düzlüğe çıkartacak. Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun" dedi. - KAHRAMANMARAŞ