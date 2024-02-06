Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi öğrencileri için fidan dikildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 37 Fırat Üniversitesi öğrencisi için fidan dikildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde binlerce kişi hayatını kaybedip yaralanırken,on binlerce bina da yıkılmıştı. Depremin yıl dönümünde Fırat Üniversitesi tarafından anma programları düzenlendi. Bu çerçevede depremde hayatını kaybeden 37 öğrenci için kampüs içerisinde fidan dikildi. Fidanların üzerine de öğrencilerin isimlerini taşıyan pankartlar asıldı.

Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Bilal Üstündağ ve Soner Özgen, akademisyenler ile idari personel katıldı. - ELAZIĞ