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Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi öğrencileri için fidan dikildi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 37 Fırat Üniversitesi öğrencisi için anma programı düzenlendi. Fidanlar üzerine öğrencilerin isimlerini taşıyan pankartlar asıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 37 Fırat Üniversitesi öğrencisi için fidan dikildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde binlerce kişi hayatını kaybedip yaralanırken,on binlerce bina da yıkılmıştı. Depremin yıl dönümünde Fırat Üniversitesi tarafından anma programları düzenlendi. Bu çerçevede depremde hayatını kaybeden 37 öğrenci için kampüs içerisinde fidan dikildi. Fidanların üzerine de öğrencilerin isimlerini taşıyan pankartlar asıldı.

Etkinliğe, Rektör Yardımcıları Bilal Üstündağ ve Soner Özgen, akademisyenler ile idari personel katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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