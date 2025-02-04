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Kahramanmaraş'ta Depremde Enkazdan Kurtulan Rana'nın Metaneti

Kahramanmaraş'ta Depremde Enkazdan Kurtulan Rana'nın Metaneti
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Kahramanmaraş depremlerinde 20 saat enkaz altında kalan 15 yaşındaki Rana, kurtarma ekibine 'Selamünaleyküm' diyerek hayat buldu. Rana, yaşadığı zorlukları ve ailesinin kurtulmasına olan katkısını anlattı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan binanın enkazından çıkarılırken kurtarma ekibine 'Selamünaleyküm' diyen 15 yaşındaki Rana, deprem sonrası yaşadıklarını anlattı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'ndeki 9 katlı Boğaziçi Apartmanı'nda annesi Hilal Çam ve teyzesi Arife Çam ile enkaz altında kalan 15 yaşındaki Rana, depremden yaklaşık 20 saat sonra kurtarıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşılan Rana, enkazdan çıkarılırken ilk sözü "Selamünaleyküm" oldu. Soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çeken genç kız, enkazdan çıkar çıkmaz annesi ve teyzesinin yerini tarif ederek onların da sağ salim kurtarılmasını sağladı. Rana'nın gösterdiği metanet, hem kurtarma ekiplerini hem de çevrede toplanan vatandaşları duygulandırdı.

Depremde ağır hasar alan Boğaziçi Apartmanı'nın enkazından çıkarılan Rana ve ailesi yeniden hayata tutunmuştu.

Rana, "Psikolojik olarak çok zordu fiziksel zorluklar da yaşadık ama birçok insan gibi yaşamadık. Deprem sırasında sadece teyzemin sesini hatırlıyorum duvarlar yıkılıyordu. Daha sonra uzun süre baygın kaldık ve sonra enkazda 20 saat kaldık. Vücudumda yaralar da vardı. Enkazda annem ve teyzem vardı çok sevdiğiniz ikin insan vardı. O an tamamen anlık gelişen bir şey oldu ve ben sinir krizi geçirdim çıkmadan önce çıkacağım için bir rahatlama geldi ve ekipte çok yardımcı oldular bana ve o anda, 'Selamünaleyküm' dedik ve Allah'ın selamı ile çıktık. Liseye gidiyorum hayat devam ediyor birçok arkadaşım vefat etti başarılı olmaya çalışıyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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