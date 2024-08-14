Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Tamamlanmak Üzere

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Baykar tarafından yapımına başlanan deprem konutları tamamlanmak üzere. Konutlar 306 depremzede ailesinin yeni yuvası olacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Baykar tarafından yapımına başlanan deprem konutları tamamlanmak üzere. Konutlar 306 depremzede ailesinin yeni yuvası olacak.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Onikişubat ilçesinde de deprem konutları hızla yükseliyor. İlçeye bağlı Kurtlar Mahallesindeki deprem konutları ise tamamlanmak üzere.

Baykar deprem konutlarında ise inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Bölgeye 303 deprem konutu 3'te görevli dairesi olmak üzere toplam 306 daire yapıldı. Dron ile görüntülenen bölgedeki konutlar tamamlandığında depremzedelerin yeni yuvası olacak.

Şantiye Şefi Gencay Kaplan, "Onikişubat İlçesi Kurtlar Mahallesi'nde 306 konut yapıyoruz. Şuanda bütün kaba işlerimiz bitti ince işlerimiz tamamlanmak üzere. Pezaj işlerini yürütüyoruz gece gündü hızlı bir şekilde tamamlayarak bir an önce evleri depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Deprem Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ali Karacan kimdir, nereli? Ali Karacan ne iş yapıyor? Galatasaray- Young Boys maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray- Young Boys maçı şifresiz mi? Nasuh tövbesi nedir? Nasuh tövbesi nasıl yapılır, ne anlama gelir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: Barajların aktif doluluk oranı nedir? İstanbul baraj doluluk oranı! 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ Koç burcunun yönetici gezegeni ne? Koç burcunu hangi gezegen yönetiyor? Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok, ayrıldı mı? Kim Milyoner Olmak İster'in yeni sunucusu kim? 2024 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? ABD başkanlık seçimi ne zaman 2024? ABD seçim tarihi ne zaman? İşte ABD seçim tarihleri! PEGASUS 9 EURO BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Pegasus indirimli bilet nasıl alınır? Pegasus 9 Euro+ vergi yurt dışı bileti kampanyası ne? SON DAKİKA: Maymun çiçeği virüsü salgını artıyor mu? MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR? Rekreasyon nedir? Rekreasyon ne anlama gelir? Seyithan İzsiz kimdir, kaç yaşında? Seyithan İzsiz nereli, hangi partiye geçti? Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Filmi izle! Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? oyuncuları kimler? Hacivat Karagöz gerçek hikayesi ne? Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? TOKİ KONUT SATIŞI NE ZAMAN? TOKİ 43 ilde 310 açık artırma konut satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman? EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 14 Ağustos evde bakım maaşı sorgulama ekranı... Gelin Evi canlı yayın izle! 14 Ağustos Gelin Evi saat kaçta? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu?
title