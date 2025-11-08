Haberler

Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Hızla Yükseliyor

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ağır hasar alan Onikişubat Stadyumu'nun bulunduğu bölgede, modern mimarisiyle dikkat çeken afet konutlarının yapım süreci hız kazandı. Yaklaşık bin konutun inşaatı tamamlanmak üzere.

Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan Onikişubat Stadyumu'nun bulunduğu bölgede, afet konutlarının yapımı hızla sürüyor. Şehrin merkezindeki alanda inşa edilen konutlar, kısa sürede tamamlanma aşamasına geldi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası şehir merkezinde deprem konutları yükselmeye devam ediyor. Yüzlerce hak sahibinin yerleşeceği Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde yer alan ve daha önce Onikişubat Stadyumu alanda bulunan konutların yapımı sürüyor. Yaklaşık bin civarı konutun yapılması planlanan alanda modern mimarisi ve yeşil alan düzenlemeleriyle tamamlanarak vatandaşlara teslim edilmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan Serkan Cankurt, "Çok güzel mimari olarak yeni binalar yapılıyor. Onikişubat Stadyumu eskimişti yeni konutların renk katacağını ve depremzedeler için güzel bir proje olacağını düşünüyorum" dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Sözdemir ise, "Stadyumumuzun gençler ve geleceğimiz için iyidir ama yıkılması en doğru oldu çünkü eskiydi burada toplu konutun olması daha iyi oldu" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

