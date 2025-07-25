Kahramanmaraş'ta Deprem Anısı: Esnaf Otomobilin Yarısını Dükkanının Girişine Astı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depreminde babasından kalan otomobilin yarısı enkaz altında kalan bir esnafın, otomobilin diğer yarısını da iş yerinin girişine asması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen mahallelerden Doğukent'te, Osman Loğoğlu isimli bir esnafın başlattığı anlamlı girişim hem duygulandırıyor hem de dikkat çekiyor. Loğoğlu, vefat eden babasından yadigar kalan eski model otomobilin yarısını, yeni açtığı dükkanın girişine yerleştirerek, mahallesine ve geçmişine sahip çıkıyor. Deprem günü yaşadığı acı dolu anları anlatan esnaf Loğoğlu, binlerce binanın hasar aldığı Doğukent Mahallesi'nde açılan bu yeni iş yeri, ticari bir mekanın yanı sıra yaşanmışlıkların sessiz bir anlatıcısı olduğunu vurguladı. Dönerci dükkanının üstüne otomobilini astığını söyleyen Loğoğlu, "Bu fikir yani tepedeki araç babamın aracıydı ve anısı vardı. Bu aracı bu şekilde değerlendirdim. İnsanların ilgisini çekiyor geliyorlar fotoğraflar çekiyorlar. Arada hikayesini soruyorlar. Aracın yarı kalanı yıkıntılar arasında kaldı. Bundan kaynaklı da atıl olsun istemedik. Bizim için anısı olduğundan dolayı böyle bir yer açtık. Deprem önce bu bölgede çok hareketliydi ve amacım bu bölgenin öksüz kalmaması için yeniden canlanmasını istiyorum. İnsanlarımıza da biraz moral olsun istiyorum. Böyle bir iş yeri açtım" diye konuştu.

Mahalledeki vatandaşlar da bu girişimin, yaşadıkları acıların içinde bir moral kaynağı olduğunu ifade etti. Esnaf Hamza Karataş ise, "Deprem sonrası bölgeyi bırakmadık. Buralarda çalışmalar sürüyor. İş yerimiz burada. Esnaf arkadaşımızın aracı dikkat çekiyor ve inşallah bölgemiz toparlanacak" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ