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Kahramanmaraş'ta Deprem Acısını Çiçeklerle Sarıyor

Kahramanmaraş'ta Deprem Acısını Çiçeklerle Sarıyor
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Kahramanmaraş'ta depremde kardeşini kaybeden çiçekçi Ali Sevim, acısını çiçek satarak hafifletmeye çalışıyor. Depremde hayatını kaybeden kardeşi Osman Sevim'in anısını yaşatmak için işine devam eden Ali, yaşadığı kaybı çiçeklerle anıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde beraber çalıştığı kardeşini kaybeden depremzede esnaf, depremin acısını çiçeklerle atıyor.

Kahramanmaraş'ta çiçekçilik yapan Ali Sevim, 6 Şubat depreminin acısını yüreğinde taşıyan binlerce insandan biri. Depremde kardeşi Osman Sevim'i kaybeden Sevim, yaşadığı büyük kayba rağmen işini sürdürmeye devam ediyor.

Ailesiyle beraber yaşayan kardeşinin deprem gecesi Ebrar Sitesi'ndeki arkadaşına gittiğini ve orada enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini ifade eden Sevim, kardeşinin cansız bedenini enkazdan 11 gün sonra çıkarabildiklerini söyledi.

Sevim, "Bu işi kardeşimle beraber yapıyorduk. Onun anısını yaşatmak için işimizin başındayız. Kardeşimin özlemini bu çiçeklerle sarıyorum. Allah tüm ölenlere rahmet eylesin" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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