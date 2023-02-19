Kahramanmaraş'ta defin işlemleri gece boyu devam ediyor Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybedenler Kapıçam Mezarlığı'nda yan yana kazılan mezarlarda toprağa veriliyor.

Kahramanmaraş'ta defin işlemleri gece boyu devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybedenler Kapıçam Mezarlığı'nda yan yana kazılan mezarlarda toprağa veriliyor. Defin işlemleri gece saatlerinde de devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat günü Pazarcık ilçesinde 7.7, aynı gün saat 13.24'te ise Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Kahramanmaraş'ın da aralarında bulunduğu 11 ilde hasara yol açtı.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin cenazeleri enkaz altından çıkarıldıktan sonra Kapıçam Mezarlığı'na götürülüyor. Kapıçam Mezarlığı'nda yıkanıp kefenlenen cenazeler, namazları kılındıktan sonra yan yana kazılan mezarlarda toprağa veriliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı görevliler gece saatlerinde de çalışmalarına devam ediyor. Mezar yerleri iş makineleriyle kazılıyor. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasıyla defin işlemi gerçekleştiriliyor.

Dün gece de göçük altında kalarak hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun defin işlemleri gece saatlerinde gerçekleştirildi. Abdulkadir Mayati, Aişe Safi, Muhammet Yasin Mayati ve Rimes Mayati, görevlilerce defnedilirken yakınları kabirleri başında gözyaşı döktü.