Haberler

Cezaevi personelinden örnek davranış: Kaza yapan anne ve çocukları evinde misafir etti

Cezaevi personelinden örnek davranış: Kaza yapan anne ve çocukları evinde misafir etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta bir trafik kazasında mahsur kalan anne ve çocuklarına, cezaevi personeli tarafından yardım edilerek evlerinde misafir edildiler. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, personelin gösterdiği vicdanlı davranış için tebrik etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, 4 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğuyla yolda mahsur kalan bir anneye, nöbetten çıkan cezaevi personeli yardımcı olarak evinde misafir etti.

Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli, anne ve çocuklarının olduğu aracın kaza yaptığını görerek yardıma koştu. Cezaevi personeli anne ve çocuklarını kullanılamaz hale gelen araçtan güvenli bir şekilde çıkardı. Dondurucu hava şartları nedeniyle ailenin dışarıda beklemesini uygun bulmayan personel, anne ve çocukları kendi araçlarına alarak evlerinde misafir etti.

"Devletimizin şefkat yüzünü gösterdiler"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün gönderisini sosyal medyadan paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ceza infaz kurumu personeline teşekkür etti. Bakan Tunç, açıklamasında, "Kahramanmaraş'ta görev bilinciyle olduğu kadar vicdanıyla da hareket eden, zorda kalan vatandaşlarımıza umut olan Ceza İnfaz Kurumu personelimizi tebrik ediyorum. Devletimizin şefkat yüzünü en güzel şekilde gösteren, örnek davranışlarıyla gönüllere dokunan personelimize teşekkür ediyor, trafik kazası geçiren ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler

Yeni detaylar! Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Tozlu garajdan efsane çıktı! 30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım

30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım
Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yapay zeka sanılan video gerçek çıktı! İzleyenler utandı, o utanmadı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı