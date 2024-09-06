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Kahramanmaraş'ta Ressam Kadından Anlamlı Hediye: Şehitlerin Resimleri

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ressam Ülger Gülbahar, karakalem tekniğiyle şehitlerin resimlerini çizerek ailelerini ziyaret ediyor. Amacı, şehit ailelerine duygusal destek sunmak ve şehitleri unutturmamak. Şu ana kadar 11 şehidin resmini tamamlayan Gülbahar, 'Onlara yalnız değilsiniz dedim' diyerek ailelerin duygularına ortak olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ta ressam kadın, şehitlerin resimlerini karakalem teknikle çizerek şehit ailelerine hediye ediyor.

Afşin ilçesinde yaşayan ressam Ülger Gülbahar, farklı zamanlarda şehadete eren şehitlerin resimlerini karakalem teknikle çizerek aileleri ziyaret ediyor.

Amacının şehitlerin geride kalan ailelerini unutmamak olduğunu dile getiren Gülbahar, "Onlar bu vatanın bekası için canlarını seve seve veren, vatanımızın selameti için ölüme gülerek giden evlatlarımız. Şehit aileleri de şehitlerimizin bize emanetidir. Ben şehitlerimizi unutmadığımızı ailelerinin de yalnız olmadığını göstermek için bu çalışmaları yapıyorum" dedi.

Karakalem tekniği ile resimler çizmeye başladıktan sonra aklına şehit ailelerini bu şekilde mutlu etmenin geldiğini kaydeden Gülbahar, "Şuana kadar 11 şehidimizin resimlerini çizdim ve ailelerini ziyaret ettim. Babalarına, annelerine, kardeşlerine hediye ettim. Onlara yalnız değilsiniz dedim. Gözyaşlarına ortak oldum. İlçemizde birçok şehidimizi toprağa verdik. İnşallah tüm şehitlerimizin resimlerini çizeceğiz ve ailelerine teslim edeceğiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ressam Yerel Afşin

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