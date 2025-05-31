Kahramanmaraş'ta Aile Boyu Bıçakçılık Geleneği

Kahramanmaraş'ta Aile Boyu Bıçakçılık Geleneği
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50 yaşındaki Müslim Okutucu, 35 yıldır kardeşleriyle bıçakçılık mesleğini sürdürüyor. Eşi Fatma Okutucu da ona destek olup, bayram öncesi bıçak satışı yapıyor. Durgun olan satışların zamanla artmasını umuyorlar.

Kahramanmaraş'ta 35 yıldır kardeşleriyle birlikte bıçakçılık mesleğini sürdüren 50 yaşındaki Müslim Okutucuya, 4 çocuk annesi eşi de destek olarak yardım ediyor.

Kardeşleriyle bıçakçılık yapan 50 yaşındaki Müslim Okutucu'ya, 4 çocuk annesi eşi Fatma Okutucu'da (44) yardım ediyor. Çift, bayrama sayılı günler kala Merkez Onikişubat İlçesi Necip Fazıl Kültür Merkezi arkasında bıçak satıp bileme yapıyor.

Gücünün yettiği kadar bu mesleği devam ettireceğini belirten Müslim Okutucu, "Karadere köyünden geliyorum. 15-16 yaşında bu mesleğe girmiştim. Şuan 50 yaşındayım ve toplam 30 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. Aile boyu bıçakçılık yapıyoruz. Abim, kardeşlerim ve ben bıçakçılık mesleğini devam ettiriyoruz. Ben bu mesleği abimden öğrendim. Dükkanımız var. Dükkanda yaptığımız bıçakları burada bileme yapıp satışa sunuyoruz. Ben ise burada bileyleme işlerini yapıyorum. Bu işi gücümün yettiği kadar devam ettireceğim" dedi.

Eşi Fatma Okutucu ise, "Eşim bıçakçılık mesleğine devam ettiriyor. ve burada çalışıyor. Kesim ve bileme yapıyor burada. Ben de eşime yardım amaçlı burada bulunuyorum. Kendisine yardım ediyorum. Bayram yaklaşıyor ama şuan bir durgunluk var hala satışlar durgun. Zamanla daha iyi olacak inşallah. Evde duran kadınlara ise buradan bir çağrım var. Boş durmasınlar. Evde oturmak yerine pazarlarda satışlar yapsınlar. Eşlerine yardım etsinler. Evin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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