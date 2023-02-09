Kahramanmaraş'ta 88 saat sonra baba ile oğlu sağ kurtarıldı Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazından 88 saat sonra baba ile oğlu sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin enkazından 88 saat sonra baba ile oğlu sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi (NAK) Ebrar Sitesi'nden 88 saat sonra baba ile oğlunu kurtardı. Ekipler hummalı çalışmasında önce 7 yaşındaki Recep Yahya Güçlü'ye ulaştı. Onunla konuşarak durumu hakkında bilgi alan ekipler küçük çocuğu sağ olarak kurtardı. Ardından ekipler 32 yaşındaki babası Ozan Ramazan Güçlü'yü de sağ olarak kurtardı. Baba oğlun kurtulması anbean kameraya yansıdı. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Baba Yerel Haberler

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