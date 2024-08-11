Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki esnaf, 55 yıldır ahşap oymacılığıyla geçimini sağlıyor

Kahramanmaraş'ta 65 yaşındaki esnaf, baba mesleği olan ahşap oymacılığını ilerlemiş yaşına rağmen 55 yıldır devam ettirip geçimini sağlıyor.

Tarihi Demirciler Çarşısı'nda ahşap işleri ile uğraşan 65 yaşındaki Halil İbrahim Soniş, yaptığı el emeği göz nuru ürünler ile geçimini sağlıyor. Soniş, "Para kazanmasam bile bu mesleği yapardım" diye konuştu.

Soniş,"Ahşap oymacılığı babamın mesleği. Çocukken babamın yanına gelirdim onun yanında öğrendim. Okul çıkışları mutlaka uğrardım buraya. Bu işi severek yapıyorum. 55 yıldır bu işi yapıyorum. Bu mesleği paradan ziyade severek yapıyorum. Dünyaya bir daha gelsem yine bu mesleği yaparım. Bir mesleği seversen güzel işler yaparsın. Aslında bu kadar basit" dedi.

Soniş, "Buradaki yaptığımız ürünlerin hepsi ahşaptan. Ürünlerin yapımı mevsimine göre değişiyor. Doğrama tahtaları, börek tahtaları ürünler mevsimine göre değişiyor ve ona göre yapım işlemleri oluyor. Çalışmak çok güzel bir duygu. Bu işi bırakmadık. Baba mesleği dedik ve çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ