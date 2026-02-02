Kahramanmaraş'ta kamu kurum çalışanları ile öğrencilere 6 Şubat'ta deprem izni

Kahramanmaraş Valiliği, depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta eğitim-öğretime 1 gün ara verileceğini ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların idari izinli sayılacağını açıkladı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın felaketinin 3. yıl dönümünde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik v.s.) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır" denildi. - KAHRAMANMARAŞ