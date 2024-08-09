Kahramanmaraş'ta 59 yaşındaki esnaf, 46 yıldır çoban köpeklerine tasma yapıyor
Kahramanmaraş'ta bulunan 59 yaşındaki esnaf, 46 yıldır çoban köpeklerine tasma yaparak geçimini sağlıyor. Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda faaliyet gösteren esnaf, tasmaları 150 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor.
Kahramanmaraş'ta 59 yaşındaki esnaf, 46 yıldır çoban köpeklerine tasma yapıyor.
Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda Yalçın Sarısümbül, çoban köpeklerine tasma yaparak hem mesleğini devam ettiriyor hem de geçimini sağlıyor. Sarısümbül, "Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda mesleğimi devam ettiriyorum. Burada uzun süredir çoban köpeklerine tasma yapıyorum. Fiyatları ise 150 TL'den başlıyor. Elimden geldiğince insanlara faydalı olmaya çalışıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ