Kahramanmaraş'ta 59 yaşındaki esnaf, 46 yıldır çoban köpeklerine tasma yapıyor.

Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda Yalçın Sarısümbül, çoban köpeklerine tasma yaparak hem mesleğini devam ettiriyor hem de geçimini sağlıyor. Sarısümbül, "Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda mesleğimi devam ettiriyorum. Burada uzun süredir çoban köpeklerine tasma yapıyorum. Fiyatları ise 150 TL'den başlıyor. Elimden geldiğince insanlara faydalı olmaya çalışıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ