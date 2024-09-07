Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta 5 Büyüklüğünde Deprem: Vatandaşlar Kendilerini Dışarıya Attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar korkarak kendilerini dışarıya attıklarını söyledi. Depremin etkisi çevre illerde de hissedildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar korkarak kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından açıklanan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Pazarcık'ta saat 09.02'de de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Gaziantep'te de hissedildi. Sarsıntının ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alana çıktıkları görüldü.

Pazarcık ilçesinde bir beyaz eşya dükkanında çalışan vatandaş, "İşyerinde kahvaltı yapıyordum. Bir panik anında dışarıya kaçtık" dedi.

Bebeğiyle apartmandan çıkan bir kadında, "Evet hissettik. Çok geçmiş olsun vatandaşlarımıza Allah'ım bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise, "Dükkanda oturuyorduk bizim binamız sağlam olduğu için biz pek hissetmedik ama diğer binalar baya hissetmiş" dedi.

Bir berber esnafı da, "Depremi hissettim panikledik dışarı çıktık. Bir olumsuzluk yok çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Doğal Afet Acil Durum Güncel Deprem Yerel Yaşam

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

Allah'tan kısa sürmüş! 4 kenti sallayan deprem kamerada

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler
İsrail sanki çocuk kandırıyor! Türk aktivist bu yüzden öldürülmüş

Sanki çocuk kandırıyorlar! Türk aktivist bu yüzden öldürülmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Masterchef 7 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cengiz Han filmi nerede çekildi? Cengiz Han filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı 143. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 EYLÜL: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 7 Eylül TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Az önce deprem mi oldu? 7 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Pazarcık'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Eylül Pazarcık'ta nerede deprem oldu?
title