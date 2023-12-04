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Kahramanmaraş'ta 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı

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Kahramanmaraş'ta düzenlenen 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı. Etkinlik kapsamında şiirler, sempozyumlar ve paneller düzenlenecek. Programın son gününde edebiyat ödülleri de sahiplerini bulacak.

Kahramanmaraş'ta 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı

KAHRAMANMARAŞ - 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 'Edebiyat iyileştirir' içeriğiyle uluslararası kültür etkinliğinin açılışı yapıldı.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hızla normalleşme adımları atılırken 10 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nde; şiirler, sempozyumlar ve paneller düzenlenerek kültür sanatın iyileştirici gücü vurgulanacak.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki uluslararası kültür etkinliğinin açılış gününde şiirler ve Kahramanmaraş Türküleri seslendirilirken vatandaşların programa ilgisi büyük oldu.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen onlarca yazar, şair ve akademisyen edebiyatseverlerle buluşacak. Programın son gününde çeşitli dallarda edebiyat ödülleri de sahiplerini bulacak.

4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kahramanmaraş'ımız şiir ve edebiyatın başkenti. Bu topraklar çok büyük şair ve yazara ev sahipliği yaptı. Çünkü Sözümüz Var diyerek başladığımız Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. 10 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Şiir ve edebiyat alanında var olan bu değerimizi uluslararası arenada da tanıtmak istiyoruz. Bu noktada UNESCO Şehirler Ağı'na katılmak için gayretimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtuluş savaşında kahramanlık destanı yazan Kahramanmaraş, aynı zamanda Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt ve Rasim Özdenören gibi önemli şair ve yazara da ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin edebiyat hafızası olan Kahramanmaraş 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin ikinci gününde düzenlenen "Edebiyatın Kayıpları" adlı panelde ise ahirete irtihal eden şair ve yazarlar yad edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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