Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Çağlayançerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Çağlayançerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Kahramanmaraş'a bağlı Çağlayancerit ilçesi olan
4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel