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Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ın Çağlayançerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Çağlayançerit ilçesinde 4.9 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Kahramanmaraş'a bağlı Çağlayancerit ilçesi olan

4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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