Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 01: 02'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 11.7 kilometre olarak ölçüldü. - KAHRAMANMARAŞ