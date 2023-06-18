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Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Yerel Haberler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 01: 02'de 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği ise 11.7 kilometre olarak ölçüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Deprem AFAD Yerel Haberler

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