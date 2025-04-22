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Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Coşkusu: İmam Hatip Öğrencileri Kutlama Düzenledi

Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Coşkusu: İmam Hatip Öğrencileri Kutlama Düzenledi
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Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi İmam Hatip Ortaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir kutlama programı gerçekleştirildi. Öğrencilerin kortej geçişi ile başlayan etkinlikte, şiirler, halk oyunları ve çeşitli gösteriler büyük beğeni topladı.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi İmam Hatip Ortaokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir kutlama programı düzenlendi. Türkiye'nin milli ve manevi değerleri etrafında şekillenen etkinliğe öğrenciler ve protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde eğitim gören imam hatip öğrencilerinin hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, öğrencilerin kortej geçişiyle başladı. Ellerinde 16 Türk devletinin bayraklarını taşıyan öğrenciler, büyük bir gurur ve coşkuyla sahnede yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde hazırlanan gösteriler sahnelendi. Gösterilerde öğrenciler tarafından okunan şiirler, sergilenen halk oyunları ve çeşitli etkinlikler izleyicilerden büyük alkış aldı. Mülteci çocuklar da programda yer alarak Türkiye'ye duydukları minneti dile getirdi.

Programa Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür de katılarak öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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