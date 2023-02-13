Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça 185 saat sonra kurtarıldı Yerel Haberler Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça, depremden 185 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça, depremden 185 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışması yapan Ankara İtfaiyesi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince 10 yaşındaki Ayça enkazdan çıkartıldı. Ekiplerin titiz çalışmalarının ardından çıkarılan çocuk, hastaneye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş Ankara Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça 185 saat sonra kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.