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Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça 185 saat sonra kurtarıldı

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça 185 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça, depremden 185 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki Ayça, depremden 185 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde arama kurtarma çalışması yapan Ankara İtfaiyesi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince 10 yaşındaki Ayça enkazdan çıkartıldı. Ekiplerin titiz çalışmalarının ardından çıkarılan çocuk, hastaneye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Ankara Yerel Haberler

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