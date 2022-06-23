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Kahramanmaraş'ın son kasket ustası

İhlas Haber Ajansı - Fazilet Çomruk - Yerel
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Kahramanmaraş'ın son kasket ustası 70 yaşındaki Şükrü Erşan, 2 metrekare dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor Kahramanmaraş'ta kasket ustası, 2 metrekare dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'ın son kasket ustası

70 yaşındaki Şükrü Erşan, 2 metrekare dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kasket ustası, 2 metrekare dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Tarihi kapalı çarşıda 60 yıl önce başladığı kasketçilik mesleğini sürdüren Şükrü Erşan, kasketçiliğin baba mesleği olduğunu söyledi. Erşan, "Okulu bitirdikten sonra çalışmaya başladım.60 yıldır baba mesleği olan kasket yapıyorum. Yaptığım kasketlerin fiyatları kalitesine göre değişiyor. Günlük 30-40-50 kasket üretiyorum. Farklı yerlerden siparişler alıyorum. Her mesleğin zorluğu olduğu gibi bu mesleğinde zor tarafı var. Çırak gelmiyor artık. Yaşım ilerlemesine rağmen gücümün yettiği yere kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Yerel

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