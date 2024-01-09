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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD'dan alınan bilgilere göre, saat 22.20'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afad'dan alınan bilgilere göre, saat 22.20'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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