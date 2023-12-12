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Kahramanmaraş Havalimanı Kasım Ayında 20 Bin 363 Yolcuya Hizmet Verdi

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Kahramanmaraş Havalimanı'nda kasım ayında 20 bin 363 iç hat yolcusu ve 261 uçak trafiği kaydedildi. Yük trafiği ise 174 ton olarak gerçekleşti.

Kahramanmaraş Havalimanı Kasım ayında 20 bin 363 yolucuya hizmet verdi.

Kahramanmaraş Havalimanı 2023 yılı istatistikleri açıklandı. Buna göre, Kahramanmaraş Havalimanı'nda kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 20 bin 363 oldu.

Kasım ayında Kahramanmaraş Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 259, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 261'e ulaştı.

Yük trafiği ise kasım ayında toplamda 174 ton oldu.

11 aylık (ocak-kasım) dönemde ise Kahramanmaraş Havalimanı'nda yolcu trafiği 228 bin 818, uçak trafiği 3 bin 897, yük trafiği ise bin 919 ton olarak gerçekleşti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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