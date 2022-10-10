Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

Yerel Haberler

Kahramanmaraş haberleri | Kahramanmaraş'ta 3,8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) elde edilen verilere göre deprem saat 16.07'de Andırın ilçesi Aslantaş Barajı yakınlarında kaydedildi. Yerin 10,68 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü ise 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. Depremin ardından herhangi bir hasar oluşup oluşmadığına ilişkin çalışma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Deprem AFAD Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title