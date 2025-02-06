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Kahramanmaraş Depremlerinin İkinci Yıldönümünde Zonguldak'ta Anma Töreni

Kahramanmaraş Depremlerinin İkinci Yıldönümünde Zonguldak'ta Anma Töreni
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Zonguldak'ta düzenlenen anma töreninde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Törende madencilerin depremzedeleri kurtarmadaki rolleri vurgulandı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için Zonguldak'ta anma töreni düzenlendi.

Zonguldak'ta asran felaketinin ikinci yıl dönümünde Madenci Anıtı önünde anma töreni düzenlendi.

Zonguldak Demokrasi Platformu öncülüğünde, gerçekleştirilen anma töreninde, büyük depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Platform adına konuşan Erdoğan Kaymakçı, madencilerin önemine dikkat çekti. Kaymakçı, madencilerin enkaz altından depremzedeleri kurtardığının altını çizdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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