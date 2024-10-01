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Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından Dev İnşaat Projesi

Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından Dev İnşaat Projesi
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'nin en büyük şantiyesi Adıyaman İndere'de deprem konutları ve yaşam alanları inşa ediliyor. 8 bin işçi, 16 bin 433 kalıcı konut için gece gündüz çalışıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede inşa sürecine hızla devam ediyor. Türkiye'nin en büyük şantiyesinin kurulduğu Adıyaman İndere'de deprem konutlarıyla birlikte yaşam alanları da inşa ediliyor. 16 bin 433 kalıcı konutun yapımı için 8 bin kişilik ekip gece gündüz çalışıyor.

Depremin ağır yıkıma neden olduğu Adıyaman'da Emlak Konut tarafından 5 milyon metrekare alan üzerine Türkiye'nin en büyük şantiyesi kuruldu. Bölgede 8 bin işçi, 750 iş makinesi ile çalışmalar hızla sürüyor. Proje kapsamında, 16 bin 433 kalıcı konut/iş yeri yapılacak. Konutlar, yatay mimariye uygun zemin+4'ü geçmeyecek şekilde projelendirildi. 6 bin 830 konutun kuraları çekildi, hak sahipleri belirlendi. 9 bin 603 kalıcı konutun inşası sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İndere'de devam eden inşaatların görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Kurum, "11 ilimizde, 159 şantiyede, 153 bin işçimizle sahadayız. Burası 5 milyon metrekarelik alanla Türkiye'nin en büyük şantiyesi Adıyaman İndere. 7 bine yakın ailemizin yuvalarını belirledik, 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağlam zemin üzerine sağlam yapılar inşa ediyoruz"

Emlak Konut Adıyaman Bölge Müdürü Mehmet Ersev Kuzdan da İndere bölgesinin kayalık zeminde olmasından dolayı tercih edildiğine dikkat çekti. Kuzdan, "Biz tünel kalıp sistemiyle imalatlarımızı yapıyoruz. Bu nedenle konutlarımız depreme dayanıklı. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Sağlam zemin üzerine sağlam yapılar inşa ediyoruz" dedi.

Otopark, oyun grupları ve yeşil alanlar yer alacak

Proje kapsamında bir caminin de tamamlandığını belirten Kuzdan, "Parsellerin içinde, binaların önünde kapalı ve açık otoparklarımız, çocuk oyun gruplarımız ve yeşil alanlarımız mevcut. Sadece konut yapmıyoruz. Biz burada sağlam, güvenli ve modern bir şehir oluşturuyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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