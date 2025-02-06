Kahramanmaraş Depremlerinin 2. Yılında Hayır Çarşısı Açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2'inci yıl dönümünde, Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi tarafından Kurşunlu Camii yanında "Hayır Çarşısı" açıldı. Büyük ilgi gören etkinlik kapsamında, öğle namazı öncesinde Kurşunlu Camii'nde Mevlid-i Şerif okunarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden vatandaşlar için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim tilaveti düzenlendiğini belirterek, "Depremden etkilenen kardeşlerimiz için Hayır Çarşısı kurduk. Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi olarak, Kurşunlu Camii yanında oluşturduğumuz bu çarşıya vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz" dedi.

Namaz sonrası Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Hayır Çarşısı'nı ziyaret ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. - MUĞLA