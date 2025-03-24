Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmayacak

Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Belediye Kanunu'nda CHP'nin planlarını alt üst eden madde

İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? CHP'nin planlarını alt üst eden madde
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde bin 418 şüpheli gözaltına alındı

İşte 1 haftalık İmamoğlu gösterilerinin bilançosu
Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

İmamoğlu soruşturması üzerinden Mehmet Şimşek'e çok sert sözler

Kahramanmaraş Depremlerinden Sonra Halılar İhtiyaç Sahiplerine Teslim Edildi

Kahramanmaraş Depremlerinden Sonra Halılar İhtiyaç Sahiplerine Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yıkamacıya teslim edilen halılar, sahiplerine ulaşılamadığı için ihtiyaç sahiplerine verildi. Yıkamacı Zülfikar Çırak, 150 halının 50'sini sahiplerine teslim ederken, kalan 100 halıyı hayır amaçlı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce yıkamacıya teslim edilen ve afet sonrası alınamayan halılar ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Türkiye'yi yasa boğan, on binlerce kişinin hayatını kaybettiği, şehirlerin yıkıldığı 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar aralıksız sürerken, bazen hüzünlendiren haberler de geliyor. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta halılarını yıkamacıya teslim eden vatandaşların birçoğu halılarını alamadı. Yıkamacılardan Zülfikar Çırak, afet sonrası elinde kalan 150 halının sahiplerini 2 yıl bekledi. Halıların sahiplerinin depremde hayatını kaybettiğini tahmin eden ve onlara ulaşamayan Çırak, sadece 50'sinin sahibine ulaşıp teslim etti. Kalan yaklaşık 100 halıyı ise artık sahipleri çıkmayınca onların adına hayır amaçlı ihtiyaç sahiplerine vermeye başladı.

Ramazan öncesi halı temizliğinin önemini anlatıp, ihtiyaç sahiplerinin halılarını ücretsiz yıkadıklarını da ifade eden Zülfikar Çırak, "Kahramanmaraş deprem bölgesi şantiye alanı gibi adeta ondan dolayı evlere toz toprak girmesi nedeniyle halılar daha çok kirleniyor. Bu nedenle Ramazan telaşımız da başladı. Depremden sonra halılarımız vardı. Bir kısmını teslim ettik. Ulaşamadıklarımızı onların adına ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. 150 adet civarındaydı ve 50 adedine kadar sahiplerinin yakınlarına teslim ettik. Kalanlarını da ölenlerin hayrına ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine teslim ettik" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title