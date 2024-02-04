Kahramanmaraş Depremlerinde 9 Bin 798 Madenci Arama Kurtarma Faaliyetlerine Katıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 9 bin 798 madenci, deprem bölgesinde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın paylaştığı istatistiklere göre, deprem bölgesine 19 bin 906 personel ve 3 bin 763 araç tahsis edildi. 324 vatandaş kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana gelmesinin ardından 9 bin 798 madenci deprem bölgesinde gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin istatistikler paylaşıldı. Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, deprem bölgesine 19 bin 906 personel ve 3 bin 763 aracın tahsis edildiği kaydedildi. Paylaşımda 9 bin 768 madencinin arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı bildirilirken, 324 vatandaşın da kurtarıldığı belirtildi. - ANKARA