Kahramanmaraş Depremleri: İmam Hatip Cuma Biricik’in Acı Dolu Hikayesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşi ve iki kızını kaybeden imam hatip Cuma Biricik yaşadığı dram dolu günleri anlattı. Zor günler geçiren Biricik, "Kıbrıs'a taşınacaktık ama kader onları buraya yazmış" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, binlerce insanın hayatını sonsuza dek değiştirdi. Felaketin en derin yaralarından birini de Molla Gürani Camii imam hatibi Cuma Biricik yaşadı. Deprem sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görevde olan Biricik, saat 4.17'de meydana gelen depremde eşi ve iki kızını kaybetti. Ailesiyle birlikte yeni bir hayat kurmak için Kıbrıs'a taşınmayı planlayan Cuma Biricik, Kahramanmaraş'a döndüğünde tarifsiz bir yıkımla karşılaştı. Karamanlı Mahallesi'ndeki Çuhadar Sitesi'nin dört bloğu da saniyeler içinde çökmüş, site sakinlerinin yüzde 80'i hayatını kaybetmişti.

"Evimiz yıkılmış, hanım ve kızlarımdan ses yoktu"

Kıbrıs'tan Kahramanmaraş'a geldiğini ifade eden Biricik, "Evimiz çökmüştü. Büyük oğlum, içeride kalan kardeşini enkazdan çıkarmıştı ama hanımım ve kızlarımdan ses yoktu. Büyükelçiliğe haber verdik, akşam uçağıyla Adana'ya indik. Sabah erkenden yola çıkmamıza rağmen şehre ancak öğleden sonra ulaşabildik. Ben Kahramanmaraş'a gelinceye kadar kimse müdahale edememişti. Geldiğimde iş makinesi yeni ulaşmıştı. Onunla birlikte enkazı kaldırıp hanımım ve kızlarımın cansız bedenlerini çıkardık. Binamız, daha ilk saniyelerde çökmüştü. Kepçe her vurduğunda betonlar un ufak oluyordu. Böyle bir binada yaşadığımızı bilseydik, asla orada kalmazdık" dedi.

"Kıbrıs'a taşınacaktık ama kader onları buraya yazmış"

Biricik, "Kıbrıs'ta kiralık ev bakıyordum, birkaç güne kadar tutup ailemi yanımda götürecektim. Ama onların kaderi buraya yazılmış. Büyük kızım Reyyan 19, küçük kızım Ebrar 9 yaşındaydı. Rabbim bizi böyle bir imtihanla sınadı. Bu ülkenin deprem gerçeğini kabullenmesi lazım. Binaları yaparken depreme dayanıklılığı göz ardı edemeyiz. Biz, bilinçsizce yapılan binaların bedelini canımızla ödedik. Artık kimse aynı acıyı yaşamamalı" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ