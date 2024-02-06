Kahramanmaraş Depremleri Fotoğraf Sergisiyle Anıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin 1. yıl dönümünü Çankırı, fotoğraf sergisi ile andı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde ölenler, depremin 1. yıl dönümünde Çankırı'da anıldı. Saatler 13.24'ü gösterdiğinde kent protokolü ve çok sayıda vatandaş, 'Omuz Omuza Sergisi'nde buluştu. Sergide vatandaşlara sunulan deprem içerikli fotoğraflar katılımcıları duygulandırdı.

"Çankırı'da bizlere destek veren tüm kurumlara selamlarımı sunuyorum"

Serginin açılış konuşmasını yapan AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, "Çankırı'lı olup, bu memlekette görev yaptığımız için tüm Çankırı'lı halkıma şahsım ve kurumum adına saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. 1 yıl önce bugün afet bölgesinde görev yapan kamu kurumlarına başta, AFAD, JAK, UMKE, itfaiye teşkilatımızla ve afet bölgesinde kullandığımız malzemeler ile fotoğraflardan oluşan bir sergimizi sizlerin huzuruna sunuyoruz. Tüm kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve Çankırı'da bizlere destek veren tüm kurumlara selamlarımı sunuyorum" dedi. - ÇANKIRI