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Kahramanmaraş Depreminin 2. Yıl Dönümünde Sivas'ta Anma Etkinliği

Kahramanmaraş Depreminin 2. Yıl Dönümünde Sivas'ta Anma Etkinliği
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümünde Sivas'ta sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. AFAD öncülüğünde düzenlenen etkinlikte olası afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümünde, Sivas'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları birlik ve beraberlik mesajı verdi. AFAD öncülüğünde gerçekleştirilen programda, olası afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümünde, Sivas'ta sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek anma etkinliği düzenledi. AFAD öncülüğünde düzenlenen organizasyona sivil toplum örgütleri katıldı. Organizasyonda Sivas'ın meşhur peskütan çorbası ve çay ikram edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arama Kurtarma Birimi (CAK) Başkanı Kemal Demetçiçek organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Bu organizasyon AFAD tarafından yapıldı. Bugün Kahramanmaraş depreminin 2. yıl dönümü olduğu için bütün sivil toplum kuruluşları burada toplandı. Bu tür etkinlikler, gücümüzü göstermek açısından çok önemlidir. Sivas'taki bütün gönüllü arama kurtarma ekiplerinin ne durumda olduğunu halkımızın görmesini ve hayatını bu işe adamış insanları tanımalarını istedik. Yüreğimizde bir acı bulunuyor ve buruk bir gün yaşıyoruz. Ama burada bu organizasyonu görmek bizi gururlandırıyor. Allah bu gönüllü arkadaşların sayısını artırsın. Bu arkadaşları tebrik ediyorum ve AFAD'a bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Allah bu acıyı bize bir daha göstermesin. Biz de her zaman hazırlıklı olalım. Bu çok önemli bir organizasyon ve inşallah bir sene sonra daha fazla sivil toplum kuruluşunun burada olmasını temenni ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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