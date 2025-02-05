Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye! Resmen ölümleri kutladı

Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye
Suriye'nin çiçeği burnunda first lady'si tanıdık çıktı

Suriye'nin çiçeği burnunda fırst lady'si tanıdık çıktı
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler

Kahramanmaraş Depreminde Ailesini Kaybeden Murat Fıstık'ın Acı Dolu Hikayesi

Kahramanmaraş Depreminde Ailesini Kaybeden Murat Fıstık'ın Acı Dolu Hikayesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde eşini ve oğlunu kaybeden depremzede Murat Fıstık, yaşadığı acıları ve enkazdan kurtulma sürecini anlattı. Fıstık, acısının her geçen gün daha da arttığını belirterek, depremin getirdiği yıkımın insanların ruhunda açtığı yaraları dile getirdi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş merkezli yaşanan 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde eşini ve oğlunu kaybeden, kızı ile birlikte depremden yaklaşık 17 saat sonra enkazdan çıkartılan Murat Fıstık, geçen 2 yıla rağmen eşinin ve oğlunun acılarını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi ve eski mahalleleri arasında yer alan Kuyucak'ta ikamet eden Murat Fıstık, 6 Şubat 2023 depremlerine binlerce insan gibi uykusunda yakalandı. Yıkımın çok fazla olduğu mahallenin neredeyse yüzde 90'ı yok oldu. Mahallede 3 katlı binanın enkazından kızı ile birlikte yaklaşık 17 saat sonra çıkartılan ve belden aşağısı engelli olan Murat Fıstık, eşini ve oğlunu ise depremlerde kaybetti.

Eşinin ve oğlunun acısını ilk günkü gibi yüreğinde hisseden depremzede Murat Fıstık, enkaz altında kalan insanın çaresiz kaldığını ve üzerinde bulunan her canlıdan medet umduklarını ifade etti.

"İnsan, üzerinde gezen hayvanlardan bile medet umuyor"

Yaşadıkları dehşetin insanı çaresiz bıraktığını dile getiren depremzede Murat Fıstık, "O kadar zor bir şey ki tarifi mümkün değil. Allah kimseleri çaresiz, o toprak yığını altında bırakmasın, ha mezara girmişin ha enkazda kalmışın hiç değişen bir şey yok. İnsan, üzerinde gezen hayvanlardan bile medet umuyor, hiçbir şey aklına düşmüyor sadece ne yaparım nasıl ederim, yaşayacak mıyım, ölecek miyim diye insan çaresiz bir şekilde kalıyor" dedi.

"Gün geçtikçe acım daha çok çoğalıyor"

Enkazdan çıktığı zaman evlerin birbirine girdiğini gördüğünü söyleyen Fıstık, "Ben yaklaşık 17-18 saat kadar enkazda kaldım. Akrabalarımın yardımı ile kızım ile enkazdan çıktık. Benden sonra da rahmetli eşimi çıkarttılar ama bize ilk başta rahmetli olduğunu söylemediler. Oğlumu ise 2 gün sonra çıkarttılar. Orada evler öyle bir şekilde birbirlerine karışmış ki, benim ev, arsa ve komşunun evinin sütununa karışmış. Zaten dünya başımıza yıkılmış, hiç aklımdan çıkmıyor, gitgide daha çok acıları oluyor. Gün geçtikçe acım daha çok çoğalıyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ortak oluyorlar! İşte yapacakları iş
img

Trump'ın "Gazze" tehdidine Hamas'tan jet yanıt
img

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Suriye'den çekilmek için plan hazırlıyor

Trump sinyali vermişti! ABD ordusundan tarihi geri adım
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.