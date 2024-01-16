Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı: Ebrar Sitesi müteahhidi tutuklu, serbest bırakma yok

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Ebrar Sitesi müteahhidinin tutuklu olduğunu belirterek, "Serbest bırakma yok" dedi.

Gazetecilerle bir araya gelen Tiryaki, yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 60'tan fazla yurttaşın hayatını kaybettiği Hacı Ömer Apartmanı hakkında yürütülen soruşturmada bilirkişi raporunun yayımlandığını, bu bilirkişi raporundan sonra mahkemenin Ebrar Sitesi'nin de müteahhidi olan Tevfik Tepebaşı'yı tahliye ettiği yönünde haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Tiryaki, "Bu şahıs ile ilgili tüm soruşturma dosyaları tamamlanarak davalarını açmış bulunuyoruz. Bu dosyalarda da mahkeme nezdinde olanların 4'ünden de halen tutuklu konumunda. Dolayısıyla serbest bırakma yok" diye konuştu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, şöyle devam etti:

"Ebrar Siteleri şu anda gündemde. Kahramanmaraş dediğimiz zaman Ebrar Siteleri ile ilgili ilk bilgi akla geliyor. Bu noktada Ebrar Sitelerinin müteahhidi konumunda bulunan şüphelinin tahliye edildiğini, dolayısıyla şu an itibarıyla dışarıda olduğuna dair gerçeği yansıtmayan bilgilerle karşı karşıya kaldık. Biz bu konuda kamuoyunun tedirginliği dikkate alınarak bu konuda açıklama yapma gereği duyuyorum. İsmi geçen şüpheli ile ilgili 11 ayrı soruşturma dosyası bulunmaktaydı. Bu 11 dosyanın 4'ünden halen tutuklu konumunda diğerlerinin bazılarında mevcut delil durumu, binalardaki vefat sayıları dikkate alınarak adli kontrol kararları verilmiş. Dolayısıyla son dosyada tahliye kararı mahkeme safhasında verilmiş, şu anda halihazırda Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bu şüphelinin soruşturma dosyası kalmamıştır. Bu şahıs ile ilgili tüm soruşturma dosyaları tamamlanarak davalarını açmış bulunuyoruz. Bu dosyalarda da mahkeme nezdinde olanlardan 4'ünden de halen tutuklu konumunda, dolayısıyla serbest bırakma yok." - KAHRAMANMARAŞ