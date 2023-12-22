Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Projesi Kitap Dağıtım Töreni Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Belediyesi'nin 'Okumadığın Gün Karanlıktasın' sloganıyla hayata geçirdiği ve Milli Eğitim Bakanlığından da ödül aldığı model proje ' Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor'un 7'ncisi kitap dağıtım töreniyle başladı.

Onikişubat Belediyesi, 'Okumadığın Gün Karanlıktasın' sloganıyla hayata geçirdiği Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Projesi'nin 7'ncisini düzenliyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa belirlenen kitaplar temin edilerek, öğrencilere ulaştırılacak hale getirildi. Temin edilen kitaplar, Onikişubat Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle ilkokul, ortaokul ve lise müdürlerine teslim edildi.

Onikişubat Belediye Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Kahraman'ın yanı sıra okullardan temsilciler katıldı. Projenin geçmiş dönem gerçekleşmeleri hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, 2014-2023 yılları arasında 5 ve 10'lu setler halinde 3. sınıftan 11. sınıfa kadar 680 bin kitabı öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.

Eğitim yatırımlarını öncelediklerini kaydeden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle maalesef gerçekleştirememiştik ama tekrar devam ediyoruz. Fiziki çalışmaların çok daha ötesinde eğitimin gelmesi gerekir. Onikişubat Belediyesi fiziki çalışmaları yapar. Bakın 2,5 milyar TL'lik yatırım yapmışız 9 yılda. Bu yatırımların önemli bir kısmı eğitim alanındadır. 7 tane okul yapmışız yurduyla birlikte. Fırsat eşitliğini sağlayalım diye ücretsiz Üniversite Hazırlık Kursu açmışız, bütün masraflarını belediyemiz karşılıyor. Kırsal mahallelerimize 60'ın üzerinde, ilçe merkezinde ise 7 adet Bilgi ve Kültür Evi yapmışız. Yani eğitim için olabildiğince gayret göstermişiz. Eğitim alanında yapılacak işler, kaldırım yapmaktan, yol yapmaktan çok daha hayırlı. Bu iş biraz da fedakarlık ve özveri işi. Bu yıl projemiz kapsamında 3'üncü sınıftan itibaren 5 ve 10'lu setler halinde 85 bin kitap aldık ve sadece Onikişubat'ın değil Kahramanmaraş'ın bütün okullarına dağıtacağız. Projemiz kapsamında toplamda 680 bin kitap sayısına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize hayırlı olsun. Bu kitapların seçimini de Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yaptık. Belli bir süre geçtikten sonra yine kitaplardaki bilgiler dahilinde bir deneme sınavı yapacağız. O sınavda derece alan çocuklarımıza ve okullarımıza da gerekli hediyeleri takdim edeceğiz" dedi.

"Bu ülkenin İHA'ları, SİHA'ları bizim topraklarımızı geçti artık işgal altındaki ülkeleri kurtarıyor"

Gelişmiş ülkelerin en büyük göstergesinin insan gelişmişliği olduğunu kaydeden Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Projesi'nin hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bir ülkenin gelişmişliği doğal zenginlikleriyle değil, insan gelişmişliğiyle olur. Yetişmiş yani nitelikli insan zenginliğimiz çoğaldıkça bu ülkenin geleceği çok daha mükemmel olacak. Ne kadar yer altı veya yer üstü kaynağınız olsa da onları kullanabilecek insan zenginliği yoksa onun değerini açığa çıkaramıyorsunuz. Nitelikli insan çalışacak, üretecek, ülkemizin de gelir ve refah seviyesi böylelikle daha üst noktalara çıkacak. AK Parti iktidarı döneminde Türkiye bu alanda ciddi mesafe aldı. Ben öğrencilik yıllarımı çok iyi hatırlıyorum, şimdi gerçekten iyi noktalardayız. Bu ülkenin çocukları, gençleri zeki çocuklar. Fırsat verildiği zaman yaptıklarını da görüyoruz. Son zamanlarda özellikle savunma sanayiinde ve teknolojik alandaki gelişmeler bunun en önemli göstergesi. Bu ülkenin İHA'ları, SİHA'ları bizim topraklarımızı geçti artık işgal altındaki ülkeleri kurtarıyor. Türkiye, savunma alanında çok ciddi makinaları ihraç eden ülke haline geldi. Ürettikçe büyüyecek ve refah seviyemizi artıracağız. Bunda da Milli Eğitim'in çok önemli katkısı olacak. Öğrencilerimizin eğitim ve kültür seviyesinin artmasına fayda sağlayacak Kahramanmaraş Bilgi ile Buluşuyor Projesi de bu anlamda çok değerli. İnanıyorum ki bu ülkenin geleceği çok daha güzel olacak. Bir kez daha projemizin öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve şehrimizin eğitimine hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ