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Kahramanmaraş'a gelen arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ikramında bulundu

Yerel Haberler

Kahramanmaraş'a gelen arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ikramında bulundu

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen 8 kişilik arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ekmek ikramı yaptı.

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen 8 kişilik arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ekmek ikramı yaptı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası iş yerleri ve evler yıkıldı. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen 8 kişilik arkadaş grubu ise, depremzedelere Alija İzetbegovic Parkı önünde ücretsiz döner ekmek ikramında bulundu. - KAHRAMANMARAŞ

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş İstanbul Yerel Haberler

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