Kahramanmaraş'a gelen arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ikramında bulundu Yerel Haberler İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen 8 kişilik arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ekmek ikramı yaptı. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen 8 kişilik arkadaş grubu, depremzedelere ücretsiz döner ekmek ikramı yaptı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası iş yerleri ve evler yıkıldı. İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelen 8 kişilik arkadaş grubu ise, depremzedelere Alija İzetbegovic Parkı önünde ücretsiz döner ekmek ikramında bulundu. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş İstanbul Yerel Haberler

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