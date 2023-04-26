Kahramanlara Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından afet bölgelerindeki kurtarma çalışmalarına destek veren Kocaeli İtfaiyesi'ne Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından ilk dakikalarda bölgeye hareket eden Kocaeli İtfaiyesi çalışmalarıyla göz doldurdu. 82 kişiyi enkaz altından kurtaran Kocaeli İtfaiyesi'nin bu başarısı Devlet Üstün Fedakarlık Madalyasıyla ödüllendirildi. Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu da katıldı. İslamoğlu madalyayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan aldı. - KOCAELİ