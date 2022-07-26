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Kahramankazan'ın salı pazarı ahilik geleneklerine göre açılıyor

Kahramankazan'ın salı pazarı ahilik geleneklerine göre açılıyor

Ankara Kahramankazan'da her hafta kurulan ahilik kültürüne uygun olarak dualar ile açılan salı pazarı, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ankara Kahramankazan'da her hafta kurulan ahilik kültürüne uygun olarak dualar ile açılan salı pazarı, vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Kahramankazan Belediyesi, ilçede her hafta salı günleri kurulan salı pazarının açılışını dualar ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile gerçekleştiriyor. Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da pazarın açılış duasına katılıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da zaman zaman pazarcı esnafı ve vatandaşlarla birlikte dua ederek pazarın açılışını gerçekleştiriyor. Din görevlileri eşliğinde yapılan duanın ardından açılan salı pazarında vatandaşlar alışveriş yapmaya başlıyor. Meşhur salı pazarına Kahramankazan'ın yanı sıra başkentin değişik ilçelerinden gelen vatandaşlar ilgi gösteriyor.

"Ahilik kültürünü ilçemizde yaşatıyoruz"

Ahilik geleneğini salı pazarında yaşattıklarını aktaran Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "Pazarcı kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda alışveriş yapmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Salı pazarını dualarla açıyoruz. Ahilik kültürünü ilçemizde yaşatıyoruz. Pazarımızın bereketinin artması için rabbimize dua ediyoruz. Ayrıca, pazarımız sürekli olarak temizleniyor ve hijyenik şekilde hizmet veriyor. Tüm Ankaralıları pazarımıza alışveriş yapmak için davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramankazan Serhat Oğuz Yerel Haberler

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