Kahramankazan'da engelli gençlere asker kınası yakıldı

Kahramankazan Belediyesi, "Engelliler Haftası" etkinlikleri çerçevesinde engelli gençler için asker kınası etkinliği düzenledi.

Geçtiğimiz pazartesi asker tıraşını tamamlayarak engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, 10-16 Mayıs arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik daha gerçekleştirdi. Belediye bu çerçevede engelleri nedeniyle askere gitmesi mümkün olmayan engelli gençler için asker kınası düzenledi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe engelli gençler ve aileleri katıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da gençleri bu anlamlı günlerinde yalnız bırakmadı. Engelli gençler için seymen ekibi bir gösteri yaparken, davullar zurnalar da çalındı.

Duygu dolu anlar yaşandı

Başkan Oğuz daha sonra temsili asker uğurlaması düzenlenen 11 engelli gencin ellerine kınalarını yaktı. Başkan Oğuz'un gençlerin ellerine kına yaktığı sırada duygu dolu anlar yaşanırken, engelli gençlerin ailelerinin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Başkan Oğuz, gençler ve aileleri daha sonra gün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Engelli gençlerin en büyük hayallerini gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen Başkan Oğuz, "Özel evlatlarımız bizim canımız kanımız en değerlimiz. Biz onları çok seviyoruz. Kahramankazan'da asker kınaları meşhur her sene bu etkinliği yapıp onlara güzel hatıralar bırakıyoruz. Gençlerimizin hepsinin sırtında al bayrağımız var. Ay yıldızlı bayrağımız kıyamete kadar dalgalanacak. Hayırla gitsin hayırla gelsinler inşallah" dedi. - ANKARA