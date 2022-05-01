Kahramankazan'da bayram öncesi bayramı yaşatan kampanya

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediyesi'nin Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için başlattığı "Bir Çocuk da Sen Giydir" kampanyası, çocuklara bayram öncesinde bayramı yaşattı. Belediye ekipleri, ziyaret ettiği evlerde çocuklara bayramlık kıyafetler ve oyuncak hediye ederken, miniklerin sevinçleri görülmeye değerdi.

Kahramankazan Belediyesi'nce, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için başlatılan "Bir Çocuk da Sen Giydir" kampanyası miniklerin yüzünü güldürdü. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya ilçedeki hayırseverler yoğun ilgi gösterdi. Hayırsever vatandaşların yaptıkları yardımlar belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere bayram öncesinde ulaştırıldı. Bayramlık kıyafetlerine kavuşan minikler bayram öncesinde bayramı yaşadı. Kampanya dahilinde çocuklara, içinde iç çamaşırından çoraba, ayakkabıdan kıyafete kadar birçok malzemenin yer aldığı bayramlık paketleri hediye edildi. Kampanya sayesinde 300 çocuğa bayramlıkları ulaştırıldı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da, bazı ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Oğuz ve eşi burada çocuklara bayramlık kıyafet, ayakkabı ve oyuncak hediye etti. Oyuncaklarını ve hediyelerini alan miniklerin neşelerine diyecek yoktu. Ziyaretlerde ayrıca, ailelerin ihtiyaçlarına göre çeşitli yardımlarda da bulunuldu.

"Her zaman yanlarındayız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bayramların dayanışma ve kaynaşma günleri olduğunu belirterek, "Böylesine özel ve anlamlı günlerde, özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Başlattığımız kampanya ile bir kar topu yuvarladık. Hemşehrilerimizin yoğun teveccühleriyle bu kar topu çığ haline geldi. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum. Dar gelirli ailelerimizin ve çocuklarımızın yalnızca bayramlarda değil, her zaman yanındayız" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel